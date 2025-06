Warum erhöhte die EZB die Leitzinsen von Juli 2022 bis September 2023?

Vor allem der Krieg in der Ukraine, gestörte Lieferketten und steigende Energiepreise ließen die Inflationsrate in Europa in die Höhe schnellen. Im November 2023 erreichte sie einen Spitzenwert von 8,80 Prozent in Deutschland. Ziel der Europäischen Zentralbank ist eine Inflationsrate von zwei Prozent. Mit der stetigen Erhöhung des Leitzinses leitete die EZB Maßnahmen ein, um die Inflationsrate langfristig zu senken.