Europäische Zentralbank (EZB)

Die Europäische Zentralbank (EZB) mit Sitz in Frankfurt am Main ist für die Geld- und Währungspolitik der Eurozone zuständig. Seit 1998 bildet sie gemeinsam mit den nationalen Zentralbanken der EU-Staaten das Europäische System der Zentralbanken. In dieser Funktion sorgt die EZB dafür, dass die Preise im Euroraum stabil bleiben und das Bankensystem in Europa und damit die Spareinlagen von europäischen Anleger sicher sind.

Die EZB agiert nicht als herkömmliche Bank, sondern führt und überwacht das Bankensystem und die Geldpolitik in der Europäischen Währungsunion. Sie verfolgt das primäre Ziel der Wahrung einer Preisstabilität im Euro-Raum. Ihr erklärtes Ziel ist es dabei, die jährliche Inflationsrate im Euroraum auf einem niedrigen Niveau nahe von zwei Prozent zu halten. Damit gestaltet sie die Währungs- und Wirtschaftspolitik innerhalb der Europäischen Union maßgeblich mit.