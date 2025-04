TAN

TAN ist eine Abkürzung für die Transaktionsnummer, die beim Online-Banking zum Einsatz kommt. Dort dient sie als Einmalpasswort zur Ausführung einer Überweisung oder der Einrichtung eines Dauerauftrags. Dadurch soll Datendiebstahl und unbefugter Zugriff durch Dritte verhindert und allgemein die größtmögliche Sicherheit bei Bankgeschäften im Internet gewährleistet werden.

In der Regel besteht die TAN aus sechs Dezimalziffern. Sie wird auf verschiedene Arten generiert und dem Bankkunden zur Verfügung gestellt. Zu den gängigen TAN-Verfahren gehören mTAN (TAN per SMS) und Push-TAN (TAN über Banken-App). Weitere Systeme sind PhotoTAN (TAN über App) oder ChipTAN (TAN per TAN-Generator und Girokarte). Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationssicherheit (BSI) lässt sich die Sicherheit des TAN-Verfahrens erhöhen, wenn zwei unterschiedliche Geräte für Banking und TAN-Generierung eingesetzt werden.