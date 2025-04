Fristenkongruenz (Goldene Bankenregel)

Fristenkongruenz als Ziel

Erfüllen Banken diese Regel, spricht die Finanzwelt von der Erfüllung der Fristenkongruenz. So können Banken zum Beispiel vom Sparer angelegtes Tagesgeld anderen Kunden als Dispositionskredit zur Verfügung stellen während sie langfristig angelegtes Festgeld an andere Kunden als Kredite vergeben.

Man spricht von Fristentransformation, wenn die goldene Bankregel bzw. die Fristenkongruenz nicht eingehalten wird. In der Praxis ist die Fristentransformation allerdings durchaus üblich. Würden sich die Banken eisern an die goldene Bankregel halten, könnten sie in der Praxis nicht immer rentabel arbeiten.