Unter einer Baufinanzierung mit Tilgungsaussetzung ist ein sogenannter endfälliger Kredit oder ein Festdarlehen zu verstehen. Im Gegensatz zu annuitätischen Immobilienfinanzierungen zahlt der Kreditnehmer bei dieser Sonderform der Baufinanzierung während der vereinbarten Laufzeit lediglich regelmäßig die anfallenden Zinsen – die eigentliche Rückzahlung des geliehenen Geldes wird erst zum Ende der vereinbarten Laufzeit als Gesamtbetrag vorgenommen.

Während der Laufzeit wird ein monatlicher Betrag in ein sogenanntes Tilgungsersatzprodukt eingezahlt. Üblicherweise handelt es sich hierbei um Bausparverträge oder Kapitallebensversicherungen. Nachdem während einer der Sparphase in diese Anlage ein zuvor vereinbarter Geldbetrag eingezahlt wurde und die Fälligkeit der Lebensversicherung bzw. die Zuteilungsreife des Bausparvertrages erreicht ist, kann die Tilgung der Baufinanzierung in einer Summe vorgenommen werden.