Termingeld

Termingeld bezeichnet Einlagen bei Banken, die Investoren bis zu einem bestimmten Termin anlegen. Das typische Beispiel für ein Termingeld ist dabei das Festgeld. Hierbei ist das Geld zu einem festen Zinssatz für eine vorab definierte Laufzeit fest angelegt. Nach Ende dieser Laufzeit, also zu einem bestimmten Termin, zahlt das Kreditinstitut dann den Anlagebetrag plus der erwirtschafteten Zinsen an den Anleger zurück.

Vorteile von Termingeldern liegen in deren Sicherheit und Kalkulierbarkeit. Da Zinssatz und Laufzeit beim Festgeld bereits vorher feststehen, können Anleger bereits zum Anlagezeitpunkt die Ertragshöhe berechnen. Nachteil ist die mangelnde Flexibilität: Brauchen Anleger ihr Geld vorzeitig zurück, verlangen Banken in der Regel dafür Gebühren – oder ein Anleger muss die vereinbarte Kündigungsfrist abwarten, insofern eine Kündigung überhaupt möglich ist.

Termingeld lohnt sich also vor allem für Anleger, die eine sichere Anlage suchen und einen gewissen Betrag für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung haben, ohne diesen für andere Zwecke zu benötigen.