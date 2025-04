Zinsstaffel

In einer Zinsstaffel oder Zinstreppe variieren die Zinssätze je nach Höhe des Guthabens auf demselben Konto. Einige Banken nehmen beim Tagesgeld und anderen Sparkonten eine Zinsstaffelung vor. Hierbei erhält der Anleger den beworbenen Zinssatz nur bis zu einer bestimmten Anlagesumme. Geht die Einlage darüber hinaus, so wird zu einem niedrigeren Zinssatz vergütet. Die Zinsstaffelung dient auch dem Schutz Ihrer Geldanlage. Die Europäische Einlagensicherung sichert Guthaben nur bis 100.000 Euro ab. Banken versuchen daher mit Zinsstaffelung, bei der sie für Anlagen über 100.000 Euro keine Zinsen mehr zahlen, Kunden von höheren Einlagen abzuhalten und so deren Anlagen vor Verlust zu schützen.