Telefonbanking

Neben dem Onlinebanking bieten einige Direkt- und Filialbanken zusätzlich Telefonbanking an. In diesem Fall können Kunden ihre Bankgeschäfte zu jeder Zeit per Telefon abwickeln. Somit sind sie nicht an Öffnungszeiten gebunden und ersparen sich den Weg in die Filiale. Die Servicenummer für das Telefonbanking ist in der Regel kostenlos. Zu Beginn kann der Kunde wählen, ob er mit einer natürlichen Person sprechen möchte, oder ob ihm die elektronische Beratung genügt. Erstere kann ihm bei Fragen zum Konto, zu Geldanlagen oder anderen komplexeren Themen Auskunft geben. Für Überweisungen oder das Abrufen des Kontostands genügt normalerweise der Sprachcomputer der Bank. Zur eindeutigen Identifikation erhält der Kunde eine persönliche Telefon-PIN und muss seine Kontonummer angeben.

Telefonbanking kommt die Banken wesentlich günstiger als der Aufbau oder die Erweiterung eines Filialnetzes. Dennoch ist es mit einem wesentlich größeren Aufwand verbunden als Onlinebanking. Deshalb bieten viele Direktbanken die Abwicklung von Bankgeschäften ausschließlich über das Internet an.