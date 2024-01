Kreditnehmer

Der Kreditnehmer erhält einen Geld- oder Sachwert vom Kreditgeber, den er nach einer vereinbarten Frist in gleicher Menge und Art zurückgibt. Dabei fallen in der Regel Zinsen und andere Gebühren an. Beim Kreditnehmer bzw. Schuldner handelt es sich um eine natürliche oder juristische Person. Das Wort Kredit kommt vom lateinischen Wort „fides“ und bedeutet Treue oder Vertrauen. Der Kreditgeber vertraut dem Kreditnehmer die Werte für eine vereinbarte Zeit an.



Um einen Kredit zu erhalten, muss der Kreditnehmer bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Der Kreditgeber überprüft beispielsweise die Bonität durch eine Abfrage bei der Schufa und eine Überprüfung der wirtschaftlichen Situation. Auch muss der Kreditnehmer volljährig sein und meist ist ein festes Einkommen Voraussetzung. Zusätzliche Sicherheiten, wie Immobilien oder andere Vermögenswerte, erleichtern es einen Kredit zu erhalten. Bei größeren Sicherheiten sinken in der Regel auch die anfallenden Zinsen.



Im Kreditvertrag, der zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber geschlossen wird, werden die genauen Konditionen wie Zinssatz, Tilgung über eine monatliche Rate, Bearbeitungsgebühren und Laufzeit des Kredites festgelegt.