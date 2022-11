Ökostrom EU erzielt Rekordwerte in der Ökostrom-Produktion

Zwischen März und September 2022 konnte die Europäische Union fast ein Viertel des Energiebedarfs aus Wind- und Solarenergie generieren. Insgesamt konnten EU-weit 345 Terawattstunden (TWh) aus diesen beiden regenerativen Energiequellen gewonnen werden. Das sind 39 TWh mehr als noch 2021. Auch Deutschland konnte mit 104 TWh im selben Zeitraum neue Rekordwerte bei den erneuerbaren Energien erzielen. So deckte Deutschland in diesem Jahr bereits ein Drittel des Stromverbrauchs durch Ökostrom ab. Laut Studienergebnissen konnten die EU-Staaten durch die hohe Ökostrom-Produktion rund 11 Milliarden Euro beim Gaseinkauf einsparen. Die Studienautoren sehen auch noch mehr Potenzial in der Erzeugung erneuerbarer Energien. Demnach könnten sich die EU-Länder so nach und nach unabhängiger von russischem Gas machen und ihre Klimaziele schneller erreichen.