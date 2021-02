Ökostrom Dänemark plant riesige Windenergie-Insel

Das Bauprojekt soll 28,5 Milliarden Euro Kosten und der Baubeginn soll 2026 erfolgen. Mit einer installierten Leistung von zehn Gigawatt soll die Windenergie-Insel nicht nur die dänische Bevölkerung mit Ökostrom versorgen, sondern auch die europäischen Nachbarn. Mit dem ambitionierten Bauprojekt will Dänemark einen ersten Schritt in Richtung Klimaneutralität gehen. Im vergangenen Jahr hat die dänische Regierung beschlossen bis 2050 klimaneutral zu sein. Bis 2050 will Dänemark komplett aus der Öl- und Gasförderung in der Nordsee aussteigen.