Klimaschutz EU stuft Atomkraft und Gas als klimafreundlich ein

12.01.2022 | Klimaschutz

Habeck fordert 80 Prozent Ökostrom bis 2030

Klimaschutzminister Robert Habeck will die Maßnahmen zum Klimaschutz in allen Bereichen verdreifachen. So soll unter anderem der Ökostrom-Anteil bis 2030 auf 80 Prozent ansteigen.