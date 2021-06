Energiewende Schulze spricht sich für schnelleren Ökostrom-Ausbau aus

Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze sieht das Ziel der Klimaneutralität als erreichbar an. Dafür müsste aber dringend der Ökostrom-Ausbau im Bereich Wind- und Solarenergie vorangetrieben werden. Widerstand in der Bevölkerung und Konflikte seien lösbar.

Um den Ausbau von Wind- und Solarenergie zu fördern, müsse demnach ein neues Bau- und Raumordnungsrecht geschaffen werden. So könnten mehr geeignete Flächen für Solar- und Windkraftanlagen entstehen. Die langwierigen Genehmigungsverfahren für den Bau von Windkraftanlagen müssten verbessert werden, damit der Ökostrom -Ausbau voranschreiten kann. Laut Schulze wäre nur so das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 machbar. Auch die Vereinbarkeit von Artenschutz und Ökostrom-Ausbau ist ein Thema, dass die Umweltministerin in den nächsten Monaten konkretisieren will.