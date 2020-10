Energiewende Mehr als 50 Prozent Ökostrom in 2020

15.09.2020 | Klimabilanz

Google will CO2-Ausstoß seit Gründung ausgleichen

Google will seine seit dem Gründungsjahr ausgestoßenen CO2-Emissionen ausgleichen und investiert deshalb weltweit in grüne Energie. Mit den Klimaschutzmaßnahmen will das Unternehmen 20.000 Arbeitsplätze schaffen.