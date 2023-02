Energiekrise 2022 Weniger Haushalte wählten nachhaltigen Ökostrom

Im vergangenen Jahr wählten nur 1,9 % der Verbraucher*innen bei Abschluss über CHECK24 einen nachhaltigen Ökostromtarif. 2021 lag der Wert noch bei 4,2 % . 73,3 % der Verbraucher*innen entschieden sich 2022 für einen Basis-Ökostromtarif. Knapp ein Viertel (24,8 % ) setzte auf konventionellen Strom, der z. B. durch Kohle- oder Atomkraft erzeugt wird.

Die Mehrheit der CHECK24-Kund*innen wählte 2022 einen Ökostrom-Tarif (Basis).