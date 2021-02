Strompreise Was Verbraucher 2021 über Strompreise wissen müssen

Über 140 Grundversorger haben seit Anfang des Jahres den Strompreis erhöht oder es zumindest angekündigt. Der Großhandelpreis für Strom ist gestiegen, für Stromkunden ist keine Entlastung in Sicht.

Verbraucher müssen in diesem Jahr mit weiteren Rekordstrompreisen rechnen.