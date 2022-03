Strompreise Börsenstrompreise steigen weiter

Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise auf Rekordhöhe steigen. Aktuell kostet eine Megawattstunde Strom an der Strombörse durchschnittlich 325 Euro. Zum Vergleich: Im Februar lag der Preis noch bei 123 Euro - ein Plus von 164 Prozent. Im Vorjahreszeitraum kostete eine Megawattstunde lediglich 46 Euro.