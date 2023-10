Strompreis Strompreise aktuell: Stabilität trotz steigender Börsenpreise

Im September zahlten Verbraucher*innen im Schnitt 1.866 Euro für Strom, nahezu auf dem Niveau des Vormonats (1.867 Euro im August). Doch der Börsenstrompreis zeigt einen bemerkenswerten Anstieg: Von 74 Euro pro Megawattstunde im Juli auf aktuell 100 Euro – ein Plus von 35 Prozent seit Juli und neun Prozent seit August.

Börsenstrompreis steigt: Verbraucher suchen nach Entlastungsmöglichkeiten

Nach einem vorübergehenden Rückgang im Juli zeigt der Börsenstrompreis im September erneut eine Aufwärtstendenz. Im Juli belief sich der durchschnittliche Preis für eine Megawattstunde Strom auf 74 Euro, stieg im August auf 92 Euro und liegt aktuell bei rund 100 Euro. Das entspricht einem Anstieg von 35 Prozent seit Juli und neun Prozent seit August.



Eine mögliche Entlastung für Verbraucher*innen könnte in der Senkung der Stromsteuer liegen. Sollte diese von 2,05 Cent auf den europäischen Mindestsatz von 0,1 Cent reduziert werden, könnten Familien knapp 116 Euro und Singles rund 35 Euro pro Jahr einsparen.



Weiterhin wird diskutiert, die Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent zu senken, was eine zusätzliche staatliche Entlastung darstellen würde. Hierbei könnten Singles jährlich um etwa 68 Euro und Familien um 194 Euro entlastet werden.



Diese möglichen Maßnahmen könnten in Zeiten steigender Energiepreise eine spürbare Erleichterung für Verbraucher*innen bedeuten und den Haushaltsbudgets zusätzlichen Spielraum verschaffen.