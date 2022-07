Strompreis Hitzewelle könnte Strompreise auf Rekordhoch steigen lassen

Nicht nur die Gasmangellage, sondern auch die sommerlichen Temperaturen könnten für einen erneuten Strompreisanstieg sorgen. Auch die Sommerhitze könnte Strom in Europa teurer machen, wenn französische Atomkraftwerke wegen hoher Temperaturen ihre Leistung drosseln müssen. Wenn die Temperaturen weiter steigen müssen viele französische Atomkraftwerke die Leistung ihrer Reaktoren aus Sicherheitsgründen runterfahren. Aufgrund von Wartungen liefert französische Atomkraft ohnehin nur 50 Prozent ihrer Kapazität. Dies könnte fatale Auswirkungen haben auf die europäische Stromversorgung, da Frankreich als einer der wichtigsten Stromimporteure gilt. Für die Nachbarländer bedeutet dies möglicherweise, dass sie Alternativen suchen müssen. Zudem steigt die Nachfrage nach Strom, wenn durch die Hitze viele Städte und Privathaushalte auf Klimatisierung setzen. Zusätzlich wird derzeit gerade in Deutschland sehr wenig Windstrom produziert. Die Schieflage zwischen hoher Nachfrage und geringeren Strommengen wird die Strompreise an der Börse weiter in die Höhe schnellen lassen. Mit Verzögerung wird sich dies auch auf die Verbraucherpreise auswirken.