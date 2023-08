Stromanbieterwechsel Nach Umzug verpassen Deutsche Stromanbieterwechsel: 434 Mio. Euro jährlich verschenkt

Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24

Die jüngsten Daten von CHECK24 verdeutlichen, dass sich ein Großteil der deutschen Verbraucher*innen nach einem Umzug nicht die Mühe macht, ihren Stromanbieter zu wechseln . Lediglich ein Drittel entscheidet sich für den Anbieterwechsel, während zwei Drittel in der Grundversorgung verbleiben. Dieser scheinbar kleine Verzicht auf den Wechsel hat jedoch beachtliche finanzielle Konsequenzen.Innerhalb eines Jahres verschenken die deutschen Verbraucher*innen insgesamt 434 Mio. Euro, indem sie nicht zu alternativen Stromanbietern wechseln. Ein Modellhaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 kWh könnte im August 2023 durch den Wechsel zu einem alternativen Anbieter im Durchschnitt 845 Euro einsparen. Während für die gleiche Strommenge in der Grundversorgung 2.364 Euro anfallen, beläuft sich der Betrag bei alternativen Anbietern lediglich auf 1.519 Euro. Dies entspricht einer Ersparnis von 36 Prozent.Experten raten dazu, die Möglichkeit eines Stromanbieterwechsels nach einem Umzug ernsthaft in Betracht zu ziehen. Die vielfältigen Angebote auf dem Markt könnten erhebliche finanzielle Vorteile bringen und die Haushaltskasse spürbar entlasten. Die Ergebnisse der CHECK24-Analyse verdeutlichen die Bedeutung eines aufmerksamen Energieverbrauchs und eines bewussten Umgangs mit den eigenen Ausgaben, besonders in Zeiten erhöhter Mobilität und Umzüge."Ein Umzug ist immer mit hohen Kosten verbunden. Verbraucher*innen können jedoch beim Strom viel Geld sparen. Wer in der Grundversorgung ist, sollte aktiv werden und den Anbieter wechseln. Die Strompreise von alternativen Anbietern sind aktuell so niedrig wie lange nicht. Die meisten Tarife von Alternativversorgern sind deutlich günstiger als die Preisbremse für Strom. So kann ein Vierpersonenhaushalt im Schnitt 845 Euro pro Jahr sparen. "