Strom Netzbetreiber fordern 7,8 Milliarden: Belastung für Stromkunden droht

In einem Schreiben an Finanzminister Lindner fordern die deutschen Netzbetreiber heute zusätzliche 7,8 Milliarden Euro vom Bund. Diese Forderung basiert auf den gesunkenen Großhandelspreisen für Strom, die zu einem Ungleichgewicht zwischen den Einnahmen aus dem Verkauf von EEG-Strom und den Förderzahlungen an Anlagenbetreiber geführt haben. Die Frage, ob diese Kosten auf die Stromkunden umgelegt werden, könnte einen erheblichen Anstieg der Strompreise bedeuten.