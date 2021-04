Strom Berliner sparen am meisten Strom

"Moderne Geräte verbrauchen meistens auch weniger Strom, gleichzeitig sank die Zahl an Personen je Haushalt in den vergangenen Jahren. Aufgrund der aktuellen Rekordstrompreise zahlt sich ein niedriger Verbrauch allein jedoch nicht aus. Nur durch einen Anbieterwechsel senken Stromkund*innen ihre Kosten effektiv.

"

Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie CHECK24

2556 Kilowattstunden verbrauchen Berliner Haushalte im Schnitt pro Jahr. Das sind knapp 600 kWh Strom weniger als die Brandenburger (Platz 9) und knapp 800 kWh weniger als die Rekordverbraucher im Saarland. Im Bundesdurchschnitt geben CHECK24-Kund*innen einen Stromverbrauch von 3.149 kWh jährlich an. Das ist deutlich weniger als in den Vorjahren: 2019 lag der durchschnittliche Stromverbrauch bundes­weit bei 3.332 Kilowattstunden, 2018 bei 3.381 kWh jährlich. In den vergangenen Jahren sind die Haushalte geschrumpft, und das nicht nur in Berlin: Die meisten Personen leben mit 2,09 noch in Baden-Württemberg zusammen. Zum Vergleich: Auch hier waren es 1991 hier noch 2,27. In Niedersachsen ist der Stromverbrauch mit 3.335 kWh überdurchschnittlich hoch, gleichzeitig sind dort zusammen mit Baden-Württemberg die Haushalte am größten.