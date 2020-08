Stromzähler Neue Sicherheitsnorm für Stromzähler

10.07.2020 | Stromverbrauch

Westdeutsche verbrauchen 6,7 Prozent mehr Strom als Ostdeutsche

In Niedersachsen, im Saarland und in Rheinland-Pfalz wird am meisten Strom verbraucht. Der durschnittliche deutsche Haushalt benötigt mehr als 3.000 Kilowattstunden Strom im Jahr.