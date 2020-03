Stromkosten Kosten für moderne Messeinrichtungen

Sofern Verbraucher über eine moderne Messeinrichtung (mME) verfügen, können bei bestimmten Tarifen Mehrkosten in Höhe von bis zu 20 Euro pro Jahr entstehen. Bei CHECK24 werden die entsprechenden Tarife gekennzeichnet.

Mehrkosten für Moderne Messeinrichtungen oder intelligente Messsysteme.