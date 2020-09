Klimapolitik Greta Thunberg kritisiert neues EU-Klimaziel

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Mittwoch das neue Klimaziel vorgestellt. So sollen die CO2-Emissionen in der EU bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden. Für die Klimaaktivistin Greta Thunberg ist der Vorschlag zu niedrig – für die Wirtschaftsverbände zu hoch.