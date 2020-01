Energiewende Kohleausstieg bis 2038 beschlossen

Am Mittwoch hat sich die Bundesregierung auf einen Gesetzentwurf zum Kohleausstieg geeinigt. Die Kraftwerksbetreiber sollen Entschädigungen in Milliardenhöhe erhalten. Umweltschützer kritisieren die späte Abschaltung der Kraftwerke.

Bis 2038 sollen alle Kohlekraftwerke vom Netz gehen.