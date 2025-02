Im Vergleich zu 2023 wurde ein durchschnittlicher Rückgang von 1,35 % beim Stromverbrauch und 5,31 % beim Gasverbrauch verzeichnet. Besonders markant sind die Unterschiede zwischen den Bundesländern. Während der Stromverbrauch in Mecklenburg-Vorpommern leicht um 1,03 % anstieg, waren in allen anderen Bundesländern sinkende Werte zu verzeichnen, wie etwa in Niedersachsen (-1,82 %) und Nordrhein-Westfalen (-1,48 %). Am meisten Strom gespart haben Verbraucher*innen in Sachsen-Anhalt mit -3,50 %. Beim Gasverbrauch fallen die Rückgänge in allen Regionen deutlich stärker aus, auch hier ist Sachsen-Anhalt mit einem Minus von 7,42 % Spitzenreiter. Am wenigsten Gas gespart haben Verbraucher*innen im Saarland.Der Osten Deutschlands verbraucht mehr Gas im Durchschnitt (19.242 kWh) als der Westen (17.746 kWh), der Stromverbrauch im Osten (2.969 kWh) liegt etwas unter dem der westlichen Bundesländer (3.123 kWh).