Elektromobilität Bundesverkehrsminister stellt Ausbaumaßnahmen für E-Auto-Ladepunkte vor

"Die Welt schaut auf uns."

Volker Wissing, Bundesverkehrsminister

Durch den Ausbau der Infrastruktur für E-Autos soll die Elektromobilität in Deutschland mehr Akzeptanz finden – und das kann laut FDP-Politiker Wissing nur passieren, wenn das Laden von Autos genauso normal wie das Tanken wird. Das nun von der Bundesregierung abgesegnete Konzept umfasst insgesamt 70 Maßnahmen, die genau dieses Vorhaben vorantreiben sollen. Bis 2030 sollen somit eine Millionen Ladepunkte für Elektroautos entstehen Bisher liegt die Anzahl bei rund 700.000. Für die Umsetzung sind ca. 6,3 Milliarden Euro vorgesehen. An dem Projekt beteiligen sich Länder, Kommunen, sowie Verbände und Unternehmen, um die Infrastruktur für E-Autos in Wohnvierteln und an Tankstellen auszubauen. Wegen seiner starken Rolle in der Autoindustrie soll Deutschland laut Wissing ein Leitmarkt für die E-Mobilität werden.