Vergleichsportale CHECK24 ist Testsieger von €uro am Sonntag

Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung von €uro am Sonntag in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kundeninstitut (DKI) hat einen klaren Gewinner im Bereich Vergleichsportale für Strom und Gas hervorgebracht. Das Münchener Unternehmen CHECK24 konnte sich den Spitzenplatz sichern und erhielt die Bestbewertung. Die Auszeichnung unterstreicht die führende Position von CHECK24 im Markt der Energievergleichsportale.

In der umfassenden Untersuchung, bei der verschiedene Vergleichsportale für Strom und Gas auf Basis von 160 Einzelkriterien und 253 Testkundenkontakten per Telefon oder E-Mail bewertet wurden, stach CHECK24 als unangefochtener Sieger hervor. CHECK24 gewann erfolgreich in den Kategorien " Bestes Vergleichsportal Strom " und " Bestes Vergleichsportal Gas ".Auch der Vergleichsrechner von CHECK24 wurde als "Bester Vergleichsrechner" ausgezeichnet. Vergleichsrechner auf den Portalen sind ein zentraler Punkt, um die besten Tarife zu finden. Sie sind benutzerfreundlich und klar strukturiert. Kunden geben ihre Postleitzahl und den Vorjahresverbrauch ein, um die besten Angebote zu erhalten.Die Studie "Bestes Vergleichsportal für Strom und Gas" analysierte 20 Vergleichsportale für Strom- und Gasanbieter. Sie wurden anhand von Kriterien wie Preis- und Leistungsangebot, Nutzerfreundlichkeit der Vergleichsrechner und Kundenservice bewertet.Die Auszeichnung von €uro am Sonntag und dem Deutschen Kundeninstitut bestätigt die führende Position von CHECK24 als das beste Vergleichsportal für Strom und Gas. Die umfassenden Bewertungskriterien und Testkundenkontakte unterstreichen die Qualität und den Wert, den CHECK24 seinen Nutzern bietet.