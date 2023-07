Energiepreise E.ON kündigt weitere Preissenkungen an

Deutschlands größter Energieversorger E.ON senkt aufgrund gesunkener Großhandelspreise zum 1. September die Preise für Strom- und Gaskunden. Zusätzlich ist eine weitere Senkung Anfang 2024 geplant, um Kunden mit kürzlichen Preiserhöhungen zu entlasten.

Deutschlands größter Energieversorger kündigt erfreuliche Nachrichten an.

Deutschlands führender Energieversorger E.ON hat angekündigt, die Preise für Strom und Gas weiter zu senken. Millionen von Kunden werden ab dem 1. September von den reduzierten Preisen profitieren. Grund hierfür: Die gesunkenen Großhandelspreise. Diese veranlassten das Unternehmen dazu, die Einsparungen an die Verbraucher weiterzugeben. Die zu erwartenden Preissenkungen sollen sich für Strom im Durchschnitt auf 18 Prozent und für Gas auf durchschnittlich 28 Prozent belaufen. Auch Kunden mit Sonderverträgen können sich auf insgesamt sinkende Preise einstellen.



Im ersten Halbjahr verzeichnete E.ON einen großen Gewinnsprung, der bereinigte Konzernüberschuss stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1,4 Milliarden auf 2,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen plant, dies an die Kunden weiterzugeben. E.ON hat zudem seine Jahresprognose angehoben und erwartet nun einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro am Jahresende. Zuvor wurde eine Prognose von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro gestellt. Die geplanten Preissenkungen und die verbesserte Jahresprognose signalisieren einen positiven Ausblick für die Verbraucher.