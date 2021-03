Die mit Ökostrom betriebene Wärmepumpe soll zur dominierenden Heiztechnik in Deutschland werden. Die Bundesregierung träumt sogar von einem Marktanteil von 100 Prozent. Darüber hinaus gilt aber auch der Energieträger Wasserstoff als Treiber der Energiewende. Die Energieexperten der Bundesregierung wollen das klimaneutrale verbrennende Gas aber nicht zu Heizzwecken einsetzen. Bosch Thermotechnik, ein goßer Heizungsbauer aus Deutschland, der international vertreten ist, setzt aber weiterhin parallel auf Wasserstroff als Energieträger. Das Unternehmen will nicht alles nur auf eine Karte setzen. Wärmepumpen sind auch nur in perfekt gedämmten Immobilien effizient, was aktuell hauptsächlich bei Neubauten der Fall ist. Das beschränkt die Absatzmöglichkeiten für Heizungsbauer.