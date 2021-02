Heizölpreise Heizölpreise steigen sprunghaft

Der Januar 2021 war vergleichsweise kalt. Deshalb mussten Verbraucher*innen in Deutschland in der letzten Heizperiode mehr Energie fürs Heizen aufwenden als im Vorjahreszeitraum.





Aufgrund der Preissteigerung ist die Nachfrage nach Heizöl trotz Kältewelle rückläufig.