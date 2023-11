Gaspreissenkung Sinkende Gaspreise in der Grundversorgung

Eine Vielzahl an Grundversorgern hat für Dezember 2023 und Januar 2024 eine Gaspreissenkung angekündigt. Durch eine kleine Anzahl von angekündigten Gaspreiserhöhungen ergibt sich somit künftig ein durchschnittlicher Gaspreis der Grundversorger von 14 Cent je Kilowattstunde (kWh). Dieser Wert übertrifft jedoch die staatliche Gaspreisbremse und deutlich das Angebot alternativer Gasanbieter.

Gaspreissenkung in der Grundversorgung: Gaspreis trotzdem noch über Gaspreisbremse

Gaspreissenkung in der Grundversorgung: Gaspreis trotzdem noch über Gaspreisbremse

Für Dezember und Januar haben bereits 99 Grundversorger eine Preissenkung um rund 15 Prozent bei Gas angekündigt. Durch ebenfalls 10 angekündigten Preiserhöhungen wird sich der durchschnittliche Gaspreis der Grundversorgung auf 14 Cent pro Kilowattstunde (kWh) verlaufen. Das liegt jedoch immer noch über der staatlichen Gaspreisbremse, welche den Gaspreis für Verbraucher auf 12 Cent je Kilowattstunde deckelt.Normalerweise würde die Gaspreisbremse nur bis Ende des Jahres gelten. Jedoch plant die Regierung die Energiepreisbremsen bis voraussichtlich April 2024 zu verlängern, wodurch Verbraucher in der Grundversorgung weiterhin profitieren können.Trotz der voraussichtlichen Gaspreisbremsenverlängerung lohnt sich für den Verbraucher deutlich ein Wechsel vom Grundversorger zu alternativen Gasanbietern , denn diese bieten bereits Gastarife ab 7,49 Cent pro kWh an, was deutlich unter der Gaspreisbremse liegt.