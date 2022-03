Gaspreise Heizkosten steigen trotz mildem Winter

Der Heizbedarf in der aktuellen Heizperiode ist rund drei Prozent niedriger als im Vorjahr. Dennoch liegen die Heizkosten deutlich höher als im Vorjahreszeitraum. Die Gaskosten liegen 69 Prozent über dem Vorjahr – Kosten für Heizöl 68 Prozent sind teurer.

Trotz milder Temperaturen steigen die Heizkosten.