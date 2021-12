Gaspreise: Heizkosten für Gaskunden steigen

In der aktuellen Heizperiode mussten Verbraucher*innen nur unwesentlich mehr Heizenergie aufwenden als im Vorjahreszeitraum. Dennoch sind die Heizkosten für Privathaushalte deutlich angestiegen. Grund dafür sind die aktuell sehr hohen Öl- und Gaspreise.

"Verbraucher*innen müssen diesen Winter mit einer Welle von Gaspreiserhöhungen rechnen. Daran ist nicht zuletzt die steigende CO2-Abgabe schuld, andererseits geben die Versorger gestiegene Einkaufskosten an die Kund*innen weiter."

Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie CHECK24

Privathaushalte mussten zwischen September und November 2021 nur etwa fünf Prozent mehr Energie fürs Heizen aufwenden als im Vorjahreszeitraum – dennoch sind die Heizkosten deutlich höher. Das liegt an den historisch hohen Gaspreisen . Ein Musterhaushalt, der sein Reihenhaus mit Gas heizt, zahlt in der aktuellen Heizperiode bisher 351 Euro. Im Vorjahreszeitraum wurden 272 Euro fällig. Obwohl sich der Heizbedarf also nur leicht erhöht hat, liegen die Gaskosten 29 Prozent über der letzten Heizsaison. Grund dafür: Während Gas Ende 2020 noch vergleichsweise günstig war, steigt der Preis im aktuellen Jahr seit Monaten. Die Verbraucherpreise für Gas sind gestiegen, weil die Großhandelspreise für Gas auf Rekordhöhe liegen.