Gaspreise Gas für Verbraucher in Thüringen am teuersten

Aktuell sind die Gaspreise deutschlandweit sehr hoch. In Thüringen ist Gas so teuer wie in keinem anderen Bundesland. Für 20.000 kWh Gas zahlt ein Musterhaushalt in Thüringen in der Grundversorgung 1.630 Euro.

Verbraucher zahlen nicht zuletzt wegen der CO2-Abgabe Rekordpreise für Gas. Daher sollten sie aktiv werden und ihren Anbieter wechseln. Ein günstiger Alternativtarif spart im Vergleich zur teuren Grundversorgung rund ein Drittel der Kosten."

Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie CHECK24

Die Gaspreise in der Grundversorgung sind in Thüringen am höchsten. Am wenigsten kostet die Gasgrundversorgung in Hamburg. Dort kosten 20.000 kWh nur 1.382 Euro. Im Bundesdurchschnitt zahlt ein Musterhaushalt (20.000 kWh) für Gas 1.502 Euro. Gaskunden zahlen für Gas so viel wie noch nie. Ein Grund für die Preiserhöhungen ist die CO2-Abgabe für Gas. Pro Kilowattstunde entspricht das im Schnitt 7,51 Cent. Wechseln Gaskunden ihren Gasanbieter, zahlen sie im Schnitt der zehn günstigsten Alternativversorger für die gleiche Menge nur 1.036 Euro. Das bedeutet eine Ersparnis von 465 Euro im Jahr.