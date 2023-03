Gaspreise Anbieterwechsel senkt Gasrechnung bis zu 52 Prozent

Verbraucher*innen zahlen bei Gastarifen der alternativen Versorger so wenig wie seit Ende 2021 nicht. Darum lohnt sich ein Anbieterwechsel aus der teuren Grundversorgung. Der Vergleich von Stromtarifen in 100 Städten zeigt in einigen Städten sind bis zu 52 % Ersparnis möglich.

"Gas war für Verbraucher*innen in den vergangenen Monaten extrem teuer. Nun sind allerdings die Großhandelspreise deutlich gesunken und die alternativen Anbieter reagieren darauf mit günstigen Angeboten für Neukund*innen. Deswegen sollten Verbraucher*innen jetzt aktiv werden und ihren Anbieter wechseln. Im Vergleich zur Grundversorgung lässt sich so im Schnitt mehr als ein Fünftel der Kosten sparen."

Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24

Ein Single-Haushalt (5.000 kWh) in Zwickau senkt seine Gaskosten durch einen Anbieterwechsel um 52,3 % – und das zusätzlich zur Gaspreisbremse. Das entspricht einer Ersparnis von 663 € innerhalb eines Jahres. Aber auch andernorts lassen sich Hunderte Euro sparen: In Mülheim reduziert ein Einpersonenhaushalt seine Gasrechnung durch einen Anbieterwechsel um 290 € bzw. um 32,5 %. Innerhalb der betrachteten 100 Städte liegt das Sparpotenzial bei durchschnittlich 162 € pro Jahr. Eine Familie mit einem jährlichen Gasverbrauch von 20.000 kWh reduziert ihre Gaskosten in den 100 betrachteten Städten mit einem Anbieterwechsel im Schnitt um 13,4 % bzw. 376 € im Jahr. Am meisten spart ein Vierpersonenhaushalt ebenfalls in Zwickau. Dort sind 29,4 Prozent bzw. 979 € Ersparnis innerhalb eines Jahres möglich. Auch in Cottbus spart eine Familie mit 25,0 % bzw. 788 € besonders viel. Auch in anderen Städten sind die Gaspreise wieder gesunken. Es gibt flächendeckend Neukundentarife unterhalb von zwölf Cent je Kilowattstunde, die günstiger sind als Tarife inklusive der Gaspreisbremse.. .