Gaspreise 57 Grundversorger erhöhen Gaspreise

"Verbraucher*innen müssen diesen Winter mit einer Welle von Gaspreiserhöhungen rechnen. Daran ist nicht zuletzt die steigende CO2-Abgabe schuld. Ein Musterhaushalt zahlt 2022 dafür allein 143 Euro."

Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie CHECK24

Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 kWh bedeutet das zusätzliche Kosten von durchschnittlich 172 Euro pro Jahr. Gerade in der Grundversorgung liegen die Gaspreise derzeit auf einem Rekordhoch. Ein Musterhaushalt (20.000 kWh) zahlt aktuell im Schnitt 1.516 Euro jährlich für Gas. Das entspricht einem durchschnittlichen Preis pro kWh von 7,6 ct. Energieexperten erwarten weitere Preiserhöhungen in der Gasgrundversorgung für den Winter. Gründe für den starken Preisanstieg sind unter anderem die sehr hohen Börsenpreise für Gas und die Gasknappheit in Europa. Im September 2021 wurden auf im Gasgroßhandel 44,03 Euro pro Megawattstunde fällig. Im September 2020 kostete die Megawattstunde nur 7,99 Euro – eine Steigerung von 451 Prozent. Aber auch der CO2-Preis wird Verbraucher*innen in nächster Zeit belasten.