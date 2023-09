Gaspreis CO2-Abgabe verteuert Heizen

Die CO2-Abgabe, die bereits seit einigen Jahren in Deutschland in Kraft ist, wird im kommenden Jahr weiter ansteigen und damit die Kosten für das Heizen für Verbraucher*innen in die Höhe treiben. CHECK24 hat umfangreiche Berechnungen zur finanziellen Belastung von Haushalten, die auf Gas und Heizöl angewiesen sind, durchgeführt. Die Ergebnisse sind alarmierend und zeigen eine deutliche Zunahme der Kosten.

Steigende CO2-Abgabe: Belastung für Haushalte steigt.