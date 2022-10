Gaskrise Haushalte in Deutschland verbrauchen deutlich weniger Gas

Wie aus Daten der Bundesnetzagentur hervorgeht haben Haushalte und kleinere Firmen in Deutschland in der vergangenen Woche deutlich weniger Gas verbraucht als in den Vorjahren. So lag der durchschnittliche Tagesverbrauch in der Kalenderwoche 42 bei 549 Gigawattstunden (GWh). Das sind im Vergleich zu den Verbräuchen der gleichen Kalenderwochen in 2018 und 2019 gut 41 Prozent weniger. Der Grund dafür liegt laut der Bundesnetzagentur bei den vergleichsweise hohen Außentemperaturen. Diese liegen mit durchschnittlich 12,8 Grad Celsius rund 2,5 Grad über dem Mittelwert der Jahre 2018 bis 2021. Laut der Bundesnetzagentur sind weitere Einsparungen von Gas aber dennoch nötig. So sollte der Gasverbrauch im Deutschland um 20 Prozent reduziert werden. Viele Unternehmen in Deutschland sehen ihre Einsparmöglichkeiten jedoch ausgeschöpft. 60 Prozent der Firmen sehen in den kommenden fünf Jahren keine oder nur sehr geringe Möglichkeiten ihren Gasverbrauch weiter zu reduzieren, wie aus einer Erhebung der Industrie- und Handelskammer hervorgeht.+++ Alle aktuellen Informationen zur Gaskrise +++