Gaskrise Gaspreis auf niedrigstem Stand seit Juni

Am Montagvormittag kostete das Gas im TTF im Tief rund 128 Euro je Megawattstunde. Dies entspricht einer Differenz von gut zehn Prozent im Vergleich zum Freitag der Vorwoche. Damit befindet sich der Gaspreis auf dem tiefsten Stand seit rund vier Monaten, hält sich aber dennoch auf einem hohen Niveau. Der TTF ist ein Terminkontrakt für niederländisches Erdgas und gilt als richtungsweisender Indikator für das allgemeine Preisniveau auf dem europäischen Gasmarkt. Während der TTF-Preis im August noch auf ein Rekordhoch von rund 350 Euro je Megawattstunde gesprungen ist, ist dieser bereits in den letzten Wochen deutlich gefallen. Damit wird eine erste Entspannung am Gasmarkt durch die Bemühungen der europäischen Regierungen um Gas-Ersatzlieferungen für Russland sichtbar. Beispielsweise hat Frankreich am Donnerstag mit Gaslieferungen nach Deutschland begonnen.+++ Alle aktuellen Informationen zur Gaskrise +++