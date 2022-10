Gaskrise Deutschland spart weniger Gas als andere Länder in der EU

Laut Experten müsste Deutschland bis zu 30 Prozent Gas einsparen, um gut durch den Winter zu kommen. Dabei steht Deutschland aktuell mit dem Einsparen von Gas hinter vielen anderen EU-Nachbarländern zurück, wie aus Daten der EU-Kommission hervorgeht. Demnach konnte Deutschland im August zwar 28 Prozent Gas einsparen – verglichen mit dem monatlichen Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Im September waren es allerdings nur noch 7,4 Prozent. Anderen EU-Staaten wie Schweden oder der Niederlande gelingt das Gassparen deutlich besser. In Schweden konnte der Gasverbrauch im August und September halbiert werden. In den Niederlanden wurden jeweils 28,9 Prozent und 32,3 Prozent weniger Gas verbraucht. Auch weitere Staaten wie Finnland, Luxemburg und Rumänien sparen anteilig mehr Gas ein. EU-weit sank der Gasverbrauch ebenfalls insgesamt (August: 14 Prozent, September: 15 Prozent). Einige Länder wie etwa Spanien oder Frankreich haben jedoch durchschnittlich sogar mehr Gas verbraucht als in den Vorjahren. In Spanien gibt es einen Preisdeckel für Gas in der Stromproduktion und auch in Frankreich sind die Gaspreise für die Verbraucher gedeckelt.Aufgrund der Gasknappheit und der hohen Preise hatten sich die EU-Staaten im Juli auf ein freiwilliges Einsparungsziel geeinigt. Zwischen August und Ende März nächsten Jahres sollen die Länder ihren Gasverbrauch um 15 Prozent senken. In der Nacht auf Freitag haben sich die EU-Länder zudem auf ein gemeinsames Konzept für die Energiekrise geeinigt. Demnach soll an einem Preisdeckel gegen die hohen Gaspreise gearbeitet werden. Weitere Details sind jedoch noch nicht bekannt.+++ Alle aktuellen Informationen zur Gaskrise +++