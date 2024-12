08.10.2024 | Gaspreise

Gaspreise steigen für Haushalte: Vier Prozent mehr im ersten Halbjahr 2024

Private Haushalte müssen in diesem Jahr für Gas tiefer in die Tasche greifen. Wie das Statistische Bundesamt meldet, stiegen die Gaspreise im ersten Halbjahr 2024 um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein Ende des Anstiegs ist nicht in Sicht, da auch die Steuerlast gestiegen ist.