Ballon- und Drei-Wege-Finanzierung: Kfz-Finanzierungen mit Schlussrate

Den vorteilhaften Barzahlungsrabatt können sich Kunden auch mit einer Ballonfinanzierung sichern – aber nur, wenn sie diese bei einer händlerunabhängigen Bank abschließen. Davon abgesehen weist diese Autofinanzierung allerdings deutliche Unterschiede zum klassischen Autokredit auf, insbesondere im Hinblick auf die Darlehenstilgung. Hervorzuheben ist hier die relativ hohe Schlussrate, die am Ende der Vertragslaufzeit fällig wird. Interessant ist dieser Kredit daher in erster Linie für diejenigen Autokäufer, die schon bei Abschluss ihrer Kfz-Finanzierung wissen, dass sie später die für die Ballonrate benötigten Ersparnisse beisammenhaben – zum Beispiel, weil ihr Festgeld dann wieder verfügbar ist.

Im Gegensatz zum Ballonkredit, der sowohl im Handel als auch von händlerunabhängigen Banken angeboten wird, ist eine Drei-Wege-Finanzierung praktisch nur im Handel zu finden. Grund dafür ist das vertraglich fest verankerte Recht des Kunden, den Wagen am Ende der Laufzeit an den Händler zurückzugeben, sollte er die abschließende Rate nicht bezahlen können oder das Auto nicht behalten wollen. Doch so bequem die Rückgabeoption auch ist, so bedeutet sie nicht automatisch, dass Autofahrer am Ende der Laufzeit nicht doch noch Geld in die Hand nehmen müssen – schließlich kann es vorkommen, dass der Wagen bei Rückgabe weniger wert ist als ursprünglich erwartet und der Autohändler entsprechend einen Ausgleich fordert (siehe Kasten).