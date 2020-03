Kredite24 mit bestem Kreditangebot Online-Autokredite im Test: einen der Besten gibt es nur bei CHECK24

A A A

Das Deutsche Kundeninstitut (DKI) hat im Auftrag von Euro am Sonntag Autokredite von zehn Anbietern unter die Lupe genommen. Wie auch im vergangenen Jahr erhielt Kredite24 die Bestnote „sehr gut“ und ist unter den Top drei platziert.

Vorteil Online-Autokredit: der Barzahlungsrabatt

Autofinanzierung vom Sofa aus

Für seinen ausführlichen Test hat das DKI Online-Autokredite in den Kategorien „Konditionen“, „Kreditangebot“ und „Kundenservice“ betrachtet. In der Kategorie „Kreditangebot“ belegte Kredite24 den ersten Platz mit 96,5 Punkten. Hier bewertete das DKI den Leistungsumfang der Kredite – also die Laufzeiten, die Höhe der Kreditsummen und die Flexibilität während der Laufzeit. Besonders die bonitätsabhängigen Zinsen von Kredite24 überzeugten. Kunden mit guter Bonität erhalten laut dem Urteil der Tester „Topkonditionen, die diejenigen aller anderen Wettbewerber […] schlagen“. Der große Vorteil für CHECK24 Kunden: Dieses Angebot ist bei keinem anderen Vergleichsportal erhältlich.Wer ein neues Auto nicht mit Ersparnissen bezahlen möchte, dem bieten sich verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Viele Autohändler locken Kunden mit günstigen Angeboten einer herstellergebundenen Autobank, oftmals sogar als Null-Prozent-Finanzierung. Um unabhängig zu bleiben, können Autokäufer aber auch einen Online-Autokredit aufnehmen und die Kreditkonditionen selbst bestimmen. Denn die meisten Händlerfinanzierungen sind an eine angeschlossene Bank gebunden, die mitverdienen möchte. So sind die verlorenen Zinsen oftmals im Kaufpreis des neuen Autos miteingerechnet. Neben dem Vorteil der Unabhängigkeit bietet sich beim Abschluss des Online-Autokredits auch der Vorteil von einem Barzahlungsrabatt zu profitieren. Barzahlung bedeutet in diesem Fall, dass Autokäufer direkt den vollen Betrag für ihr Wunschfahrzeug bei ihrem Autohändler bezahlen. Das bringt Vergünstigungen von bis zu zehn Prozent des Listenpreises mit sich und auch eine Anzahlung des Fahrzeugs entfällt. Und das ohne lange Wartezeiten – der vom DKI geprüfte Anbieter Kredite24 bietet nämlich auch einen sogenannten Sofortkredit. Dieses Darlehen überweist die Bank spätestens am nächsten Bankarbeitstag.Möglich ist das durch volldigitale Abläufe bei vielen Angeboten im Kreditvergleich von CHECK24 . Nach Eingabe Ihrer Daten prüft die Bank diese sofort und entscheidet über die Kreditauszahlung. Bei einem positiven Entscheid können Sie Ihre Identität mit dem kostenlosen Videoident-Verfahren nachweisen – schnell und bequem vom heimischen Sofa oder von unterwegs aus. Auch den Kreditvertrag unterschreiben Sie digital und ohne Papierkram. Damit ist die Bank in der Lage, das Geld oft noch am gleichen Tag zu überweisen und dem neuen Traumwagen steht nichts mehr im Wege.