Die Zinsen für Kredite sind seit Jahren im Sinkflug. Das ärgert so manchen Kreditnehmer mit einem Darlehen, das noch mehrere Jahre läuft. Das muss nicht sein, denn auch mit laufendem Kredit können Sie sich die niedrigen Zinsen sichern und den teuren Altkredit loswerden.



Der Glücksgriff ist in diesem Fall die Umschuldung. Das heißt die Ablöse des alten, teuren Kredites mithilfe eines neuen, günstigeren Kredites. Wie genau Sie dabei vorgehen und welche Zinsersparnis Sie sich davon versprechen dürfen, zeigen wir in unserer Infografik am Beispiel eines typischen CHECK24 Umschuldungskredites aus dem vergangenen Jahr.