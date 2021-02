Viele Kreditnehmer mit einem Darlehen über Laufzeiten von mehreren Jahren ärgern sich über sinkende Zinsen im Laufe der Zeit. Das muss nicht sein, denn auch mit laufendem Kredit können Sie von der Niedrigzinsphase profitieren.

In den vergangenen Jahren erreichten die Zinsen für einen Kredit neue Tiefstände. Das freut nicht nur neue Kreditnehmer, sondern auch solche mit einem bestehenden Kreditvertrag.

Das Zauberwort ist in diesem Fall die Umschuldung. Das bedeutet die Ablöse des alten, teuren Kredites mithilfe eines neuen, günstigeren Kredites. In der folgenden Infografik erfahren Sie am Beispiel eines typischen CHECK24 Kunden, wie das funktioniert und wie Sie so bis zu 2.000 Euro Zinskosten sparen können.