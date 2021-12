Bis zu 1.000 Euro Cashback geschenkt

CHECK24 überweist Ihnen den Cashback mehrere Wochen nach Ihrem Kreditabschluss. Der genaue Zeitpunkt hängt vom Datum Ihres Kreditabschlusses, der vertraglich vereinbarten Widerrufsfrist und der Bearbeitungsgeschwindigkeit Ihrer Bank ab.

Schließen Sie einen Kredit mit der gesetzlichen Widerrufsfrist von zwei Wochen ab und reichen Sie Ihre Unterlagen bis zum 31. Januar ein, so erfolgt die Auszahlung der Zinsen planmäßig ab dem 28. Februar 2022, ansonsten am 30. April 2022. Das ist abhängig vom Zeitpunkt, an dem CHECK24 von der kreditgebenden Bank die Bestätigung erhält, dass Ihr Kredit erfolgreich abgeschlossen und nicht widerrufen wurde. Bei einer verlängerten Widerrufsfrist von acht Wochen, wie sie mehrere Banken anbieten, erfolgt die Auszahlung am 31. März 2022 oder am 31. Mai 2022.