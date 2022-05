Seit Jahren kennen die Kreditzinsen fast nur eine Richtung – abwärts. Auch im vergangenen Jahr erreichte der CHECK24 Kreditzins ein neues Tief bei durchschnittlich 3,49 Prozent. Das liegt zu großen Teilen an der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die den Leitzins seit 2016 bei null Prozent hält. Ändert sie diesen, können sich Banken nicht mehr ganz so günstig Geld leihen und Kreditzinsen steigen in der Regel. Da es sehr viele Banken und Kreditvermittler am Markt gibt und diese sehr unterschiedlich auf die äußeren Umstände reagieren, bleibt für Verbraucher der Vergleich verschiedener Angebote die erste Wahl. So lassen sich die Chancen deutlich erhöhen, auch wirklich das günstigste Kreditangebot zu erhalten.