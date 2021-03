Den richtigen Verwendungszweck angeben

Wenn Kreditnehmer genau wissen, für was sie das geliehene Geld benötigen, sollten sie unbedingt den richtigen Verwendungszweck im Kreditantrag angeben. So erhalten sie oft wesentlich bessere Konditionen als bei einem Kredit zur freien Verwendung. Wer also beispielsweise mit einem Autokredit sein neues Fahrzeug finanziert, nutzt dieses als zusätzliche Sicherheit für die Bank. So vergibt die Bank den Kredit mit einem günstigeren Zinssatz. Gleiches gilt für die Umschuldung, den Dispo-Ausgleich oder die Modernisierung der eigenen Immobilie.